Несовершеннолетние жительницы Харькова снялись пьяные на видео

Об этом сообщает Ювенальная превенция ГУНП в Харьковской области.

Полицейские во время мониторинга соцсетей нашли видео, на котором две девушки 13 и 14 лет были в нетрезвом состоянии.

Полицейские Шевченковского отдела полиции 3 декабря составили на родителей пьяных подростков протоколы административных нарушениях.

На родителей детей составили протоколы об административном правонарушении по ч.1 ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей).



Кроме того, мы писали, что в Харькове врачам удалось спасли мужчину, который пережил клиническую смерть.

Как сообщили в Центре экстренной медпомощи и медицины катастроф, 7 декабря, бригаде скорой поступил вызов - харьковчанин отравился лекарствами.

Бригада прибыла на место и увидела, что 41-летний мужчина был без сознания. Через несколько минут после осмотра его сердце остановилось, врачи констатировали клиническую смерть.

К счастью, мужчину удалось спасти, его госпитализировали.

Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".

Добавим, что получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.

Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".