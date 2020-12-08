В Харькове в 2021 году планируют повысить тарифы на воду

4 декабря на открытом обсуждении согласовали проект постановления Национальной комиссии для коммунального предприятия "Харьковводоканал" на 2021 год, передает Depo.Харьков.

Для оптовых пользователей (предприятий) предлагают установить тариф на водоснабжение на уровне 5,09 грн за 1 куб. м без НДС, на водоотведение — 2,27 грн куб. м без НДС. Сейчас тарифы установлены на уровне 5,32 грн за 1 куб. м без НДС и 2,35 грн за 1 куб. м без НДС соответственно.

Для всех остальных потребителей тариф на водоснабжение планируют повысить до 13,47 грн за 1 куб. м без НДС. Водоотведение в свою очередь подешевеет до 7,46 грн за 1 куб. м без НДС. Сейчас действуют тарифы на уровне 12,69 грн за 1 куб. м без НДС и 7,68 грн за 1 куб. м без НДС соответственно.

Участники обсуждений пришли к соглашению о необходимости поддержать проект постановления НКРЭКУ.

Кроме того, мы писали, что в Харькове врачам удалось спасли мужчину, который пережил клиническую смерть.

Как сообщили в Центре экстренной медпомощи и медицины катастроф, 7 декабря, бригаде скорой поступил вызов - харьковчанин отравился лекарствами.

Бригада прибыла на место и увидела, что 41-летний мужчина был без сознания. Через несколько минут после осмотра его сердце остановилось, врачи констатировали клиническую смерть.

К счастью, мужчину удалось спасти, его госпитализировали.

Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".

Добавим, что получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.

Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".