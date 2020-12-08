У Харкові лікарям вдалося врятували чоловіка, який пережив клінічну смерть
Як повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, 7 грудня, бригаді швидкої надійшов виклик з приводу отруєння ліками.
Бригада прибула на місце і побачила, що 41-річний чоловік був без свідомості. Через кілька хвилин після огляду його серце зупинилося, лікарі констатували клінічну смерть.
На щастя, чоловіка вдалося врятувати, його госпіталізували.
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Раніше ми писали, що дитяча інфекціонка Харкова передає ШВЛ і концентратори іншим лікарням.
Про це повідомляє прес-служба Харківської облради.
Майнова комісія Харківської облради підтримала звернення КП “Обласна дитяча інфекційна клінічна лікарня” про списання з її балансу ШВЛ і кисневих концентраторів.
Лікарням буде передано 190 одиниць антикорозійного обладнання вартістю близько 27 млн грн.
Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".
Додамо, що отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.
Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".