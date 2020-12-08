В Харькове врачам удалось спасли мужчину, который пережил клиническую смерть
Как сообщили в Центре экстренной медпомощи и медицины катастроф, 7 декабря, бригаде скорой поступил вызов - харьковчанин отравился лекарствами.
Бригада прибыла на место и увидела, что 41-летний мужчина был без сознания. Через несколько минут после осмотра его сердце остановилось, врачи констатировали клиническую смерть.
К счастью, мужчину удалось спасти, его госпитализировали.
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Ранее мы писали, что детская инфекционка Харькова передает ИВЛ и концентраторы другим больницам.
Об этом сообщает пресс-служба Харьковского облсовета.
Имущественная комиссия Харьковского облсовета поддержала обращение КП “Областная детская инфекционная клиническая больница” о списании с ее баланса ИВЛ и кислородных концентраторов.
Больницам будет передано 190 единиц антиковидного оборудования стоимостью около 27 млн грн.
Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".
Добавим, что получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.
Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".