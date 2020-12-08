Детская инфекционка Харькова передает ИВЛ и концентраторы другим больницам

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского облсовета.

Имущественная комиссия Харьковского облсовета поддержала обращение КП “Областная детская инфекционная клиническая больница” о списании с ее баланса ИВЛ и кислородных концентраторов, передает "Объектив".

Больницам будет передано 190 единиц антиковидного оборудования стоимостью около 27 млн ​​грн.

Ранее мы писали, что 9 декабря в Основянском районе Харькова проведут ремонт на теплосети.

Об этом сообщили в пресс-службе КП "Харьковские тепловые сети".

В связи с этим с 8:00 до 14:00 в 11 жилых домах будет отключено отопление, в четырех домах — горячее водоснабжение. Отключения будут на территории района, ограниченной ул. Плехановской, ул. Молочной, пер. Аптекарским.

Как сообщают синоптики, 9 декабря в Харькове ожидается прохладная погода, температура воздуха днем составит от нуля до 2 градусов мороза.

Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".

Добавим, что получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.

Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".