9 декабря в Основянском районе Харькова проведут ремонт на теплосети
Об этом сообщили в пресс-службе КП "Харьковские тепловые сети", передает Depo.Харьков.
В связи с этим с 8:00 до 14:00 в 11 жилых домах будет отключено отопление, в четырех домах — горячее водоснабжение. Отключения будут на территории района, ограниченной ул. Плехановской, ул. Молочной, пер. Аптекарским.
Как сообщают синоптики, 9 декабря в Харькове ожидается прохладная погода, температура воздуха днем составит от нуля до 2 градусов мороза.
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Кроме того, недавно мы писали, что близкий друг Геннадия Кернеса официально подтвердил, что мэр скоро будет в Харькове.
Об этом Павел Фукс сообщил в своем телеграм-канале.
«Разговаривал с Геннадием Адольфовичем. Поинтересовался, как самочувствие, а он в ответ спрашивает: как Харьков готовится к Новому году? Родные показали ему фото и видео. Понравилось. Передает привет Харькову и харьковчанам. Планирует 30 декабря быть дома» - Павел Фукс
Ранее мы писали, что за неделю скорые выезжали на 163 смертельных случая в Харькове.
Такие данные с 27 ноября по 3 декабря приводят в Харьковском центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
24 человека скончались в присутствии медиков, остальные – до их приезда.
За этот период констатировали 105 нестабильных стенокардий и 37 острых инфарктов миокарда.
Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".
Добавим, что получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.
Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".