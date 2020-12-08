Дитяча інфекціонка Харкова передає ШВЛ і концентратори іншим лікарням

Про це повідомляє прес-служба Харківської облради.

Майнова комісія Харківської облради підтримала звернення КП “Обласна дитяча інфекційна клінічна лікарня” про списання з її балансу ШВЛ і кисневих концентраторів, передає "Об'єктив".

Лікарням буде передано 190 одиниць антикорозійного обладнання вартістю близько 27 млн грн.

Раніше ми писали, що 9 грудня в Основ'янському районі Харкова проведуть ремонт на тепломережі.

Про це повідомили в прес-службі КП "Харківські теплові мережі".

У зв'язку з цим з 8:00 до 14:00 в 11 житлових будинках буде відключено опалення, в чотирьох будинках — гаряче водопостачання. Відключення будуть на території району, обмеженій вул.Плеханівській, вул. Молочній, пров. Аптекарским.

Як повідомляють синоптики, 9 грудня в Харкові очікується прохолодна погода, температура повітря вдень складе від нуля до 2 градусів морозу.

Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".

Додамо, що отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.

Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".