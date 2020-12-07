За тиждень швидкі виїжджали на 163 смертельні випадки в Харкові

Такі дані з 27 листопада по 3 грудня наводять у Харківському центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, передає "Об'єктив".

24 людини померли у присутності медиків, решта-до їх приїзду.

За цей період констатували 105 нестабільних стенокардій та 37 гострих інфарктів міокарда.

Раніше ми писали, що в харківських реанімаціях закінчилися місця для пацієнтів з китайським вірусом.

Про це повідомила волонтер Наталія Попова.

Станом на 7 грудня в опорних лікарнях, які приймали пацієнтів з коронавірусом, не залишилося місць у реанімаціях.

За її словами, місця в реанімаціях заповнені на 100%.

"На ранок 7 грудня в опорних ковидних лікарнях не залишилося місць в реанімаціях. Так було і вчора", - повідомила Наталія Попова.

Волонтер додала, що залишилося всього кілька місць з кисневими точками.

Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".

Додамо, що отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.

Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".