В харьковских реанимациях закончились места для пациентов с китайским вирусом

Об этом сообщила волонтер Наталья Попова, передает телеграм-канал "Харьков life".

По состоянию на 7 декабря в опорных больницах, которые принимали пациентов с коронавирусом, не осталось мест в реанимациях.

По ее словам, места в реанимациях заполнены на 100%.

"На утро 7 декабря в опорных ковидных больницах не осталось мест в реанимациях. Так было и вчера", - сообщила Наталья Попова.

Волонтер добавила, что осталось всего несколько мест с кислородными точками.

Ранее мы писали, что в Харьковской области зафиксировали новые смерти от китайского вируса.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского областного лабораторного центра.

По стостоянию на 9:00 утра 7 декабря за последние сутки на Харьковщине скончались шесть человек с подтвержденным коронавирусом.

По информации системы мониторинга коронавируса СНБО, в Украине за последние сутки от коронавируса умерли 145 человек. Всего по состоянию на 7 декабря скончались больше 13,7 тысяч заболевших.

Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".

Добавим, что получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.

Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".