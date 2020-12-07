На Харьковщине почти 7 часов тушили деревянный дом
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Происшествие случилось днем 6 декабря в с. Данильчин Кут Валковского района. Спасатели ликвидировали пожар в деревянном доме площадью 80 кв. м. спустя 6,5 часов.
Вероятная причина пожара- неисправное печное отопление.
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Ранее мы писали, что министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, будет ли работать общественный транспорт в случае введения полного локдауна
Степанов заявил, что заразиться коронавирусом в полупустом автобусе или метро, соблюдая дистанцию и находясь в маске, вряд ли возможно, риск "очень-очень низкий".
В случае введения в Украине полного карантина объекты критической инфраструктуры могут продолжить работу, в том числе и общественный транспорт.
К слову, харьковчан припугнули "вечным" карантином: в МОЗ дали исчерпывающий ответ.
Как сообщала Politeka, харьковчане отреагировали на слова соратников Кернеса, "правду долго будут скрывать".
Также Politeka писала, что харьковчане прощаются с родными, которых забрал китайский вирус: "Сложно было смириться с этим".