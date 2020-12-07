За неделю скорые выезжали на 163 смертельных случая в Харькове

Такие данные с 27 ноября по 3 декабря приводят в Харьковском центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, передает "Объектив".

24 человека скончались в присутствии медиков, остальные – до их приезда.

За этот период констатировали 105 нестабильных стенокардий и 37 острых инфарктов миокарда.

Ранее мы писали, что в харьковских реанимациях закончились места для пациентов с китайским вирусом.

Об этом сообщила волонтер Наталья Попова.

По состоянию на 7 декабря в опорных больницах, которые принимали пациентов с коронавирусом, не осталось мест в реанимациях.

По ее словам, места в реанимациях заполнены на 100%.

"На утро 7 декабря в опорных ковидных больницах не осталось мест в реанимациях. Так было и вчера", - сообщила Наталья Попова.

Волонтер добавила, что осталось всего несколько мест с кислородными точками.

Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".

Добавим, что получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.

Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".