Під Харковом молодші класи не пускають до школи перед уроками-діти змушені мерзнути на вулиці

Про це розповіла мама першокласниці Юлія музика в групі "Батьки SOS" у Фейсбуці.

Дітей під школу привозить шкільний автобус о 7:45, тоді як школа відкривається о 8: 00. І учні змушені стояти під дверима 10-15 хвилин незважаючи на погоду.

"Старші класи йдуть нормально, а молодших вигнали на вулицю, посилаючись на те що за ними нікому дивитися і вони щось натвоять. На питання чому не можна поміняти розклад щоб їздив о восьмій, мені відповіли не подобається ходіть пішки. І це відповідь директора школи... Після цієї розмови мене не пустили в автобус, сказавши що з супроводом не можна. Хоча раніше нормально їздила і нічого. В автобусі їдуть вчителі і не зрозумілі взагалі люди. Як тільки приїжджають вчителі йдуть в школу, а діти на вулиці чекають", - розповідає мама Школярки.

Школа знаходиться біля траси, паркану немає, діти стоять одні за ними ніхто не дивиться. Юлія боїться, що хтось їхатиме повз забере дитину, а камери на території школи також відсутні.

Раніше ми писали, що в Харківську обласну дитячу клінічну лікарню №1 терміново госпіталізували двох дітей.

Про це повідомили на офіційній сторінці лікарні.

Перший маленький пацієнт вирішив з'їсти монету 50 копійок, а другий знайшов "здобич" побільше і проковтнув металеву гривню.

Лікар-ендоскопіст Наталія Романова успішно витягла обидві монети, після цього вони стали експонатами Музею витягнутих предметів.

Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".

Додамо, що отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.

Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".