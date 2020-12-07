Под Харьковом младшие классы не пускают в школу перед уроками - дети вынуждены мерзнуть на улице

Об этом рассказала мама первокласницы Юлия Музыка в группе "Батьки SOS" в Фейсбуке.

Детей под школу привозит школьный автобус в 7:45, тогда как школа открывается в 8:00. И ученики вынуждены стоять под дверью 10-15 минут несмотря на погоду.

"Старшие классы идут нормально, а младших выгнали на улицу, ссылаясь на то что за ними некому смотреть и они что-то натвоят. На вопрос почему нельзя поменять расписание чтобы ездил в восемь, мне ответили не нравится ходите пешком. И это ответ директора школы... После этого разговора меня не пустили в автобус, сказав что с сопровождением нельзя. Хотя раньше нормально ездила и ничего. В автобусе едут учителя и не понятные вообще люди. Как только приезжают учителя уходят в школу, а дети на улице ждут", - рассказывает мама школьницы.

Школа находится возле трассы, забора нет, дети стоят одни за ними никто не смотрит. Юлия боится, что кто-то будет ехать мимо заберет ребенка, а камеры на территории школы также отсутствуют.

Ранее мы писали, что в Харьковскую областную детскую клиническую больницу №1 срочно госпитализировали двух детей.

Об этом сообщили на официальной странице больницы.

Первый маленький пациент решил съесть монету 50 копеек, а второй нашел "добычу" покрупнее и проглотил металлическую гривну.

Врач-эндоскопист Наталя Романова успешно извлекла обе монеты, после этого они стали экспонатами Музея извлеченных предметов.

Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".

Добавим, что получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.

Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".