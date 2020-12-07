У харківських реанімаціях закінчилися місця для пацієнтів з китайським вірусом

Про це повідомила волонтер Наталія Попова, передає телеграм-канал "Харків life".

Станом на 7 грудня в опорних лікарнях, які приймали пацієнтів з коронавірусом, не залишилося місць у реанімаціях.

За її словами, місця в реанімаціях заповнені на 100%.

"На ранок 7 грудня в опорних ковидних лікарнях не залишилося місць в реанімаціях. Так було і вчора", - повідомила Наталія Попова.

Волонтер додала, що залишилося всього кілька місць з кисневими точками.

Раніше ми писали, що в Харківській області зафіксували нові смерті від китайського вірусу.

Про це повідомили в прес-службі Харківського обласного лабораторного центру.

Станом на 9:00 ранку 7 грудня за останню добу на Харківщині померли шестеро людей з підтвердженим коронавірусом.

За інформацією системи моніторингу коронавірусу РНБО, в Україні за останню добу від коронавірусу померли 145 осіб. Всього станом на 7 грудня померли більше 13,7 тисяч хворих.

Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".

Додамо, що отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.

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