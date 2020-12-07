На Харківщині майже 7 годин гасили дерев'яний будинок

Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

Подія трапилася вдень 6 грудня в с. Данильчин Кут Валківського району. Рятувальники ліквідували пожежу в дерев'яному будинку площею 80 кв. м. через 6,5 годин.

Ймовірна причина пожежі-Несправне пічне опалення.

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