В Харківській області зафіксували нові смерті від китайського вірусу

Про це повідомили в прес-службі Харківського обласного лабораторного центру.

Станом на 9:00 ранку 7 грудня за останню добу на Харківщині померли шестеро людей з підтвердженим коронавірусом.

За інформацією системи моніторингу коронавірусу РНБО, в Україні за останню добу від коронавірусу померли 145 осіб. Всього станом на 7 грудня померли більше 13,7 тисяч хворих.

Раніше ми писали, що міністр охорони Здоров'я Максим Степанов розповів, чи працюватиме громадський транспорт у разі запровадження повного локдауну

Степанов заявив, що заразитися коронавірусом в напівпорожньому автобусі або метро, дотримуючись дистанції і перебуваючи в масці, навряд чи можливо, ризик "дуже-дуже низький".

У разі введення в Україні повного карантину об'єкти критичної інфраструктури можуть продовжити роботу, в тому числі і громадський транспорт.

Як повідомляла Politeka, харків'яни ополчилися проти порушників у метро, довелося зупиняти метро.

Додамо, що Харків чекають жорсткі обмеження, карантин був тільки розгойдуванням: що задумала влада.

Нагадаємо також, що харків'ян штрафуватимуть посеред вулиці, деталі нового рішення: за що і скільки доведеться платити.