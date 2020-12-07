В Харьковской области зафиксировали новые смерти от китайского вируса

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского областного лабораторного центра.

По стостоянию на 9:00 утра 7 декабря за последние сутки на Харьковщине скончались шесть человек с подтвержденным коронавирусом.

По информации системы мониторинга коронавируса СНБО, в Украине за последние сутки от коронавируса умерли 145 человек. Всего по состоянию на 7 декабря скончались больше 13,7 тысяч заболевших.

Ранее мы писали, что министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, будет ли работать общественный транспорт в случае введения полного локдауна

Степанов заявил, что заразиться коронавирусом в полупустом автобусе или метро, соблюдая дистанцию и находясь в маске, вряд ли возможно, риск "очень-очень низкий".

В случае введения в Украине полного карантина объекты критической инфраструктуры могут продолжить работу, в том числе и общественный транспорт.

Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.

Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.

Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.