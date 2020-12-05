У Харкові під час пожежі в дев'ятиповерхівці евакуювали 13 людей

Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

Увечері 4 грудня сталася пожежа в дев'ятиповерховому житловому будинку. Коли на місце НП прибули рятувальники у квартирі на 6-му поверсі горіли меблі та домашні речі площею 15 м. кв.

Пожежники врятували жінку 1963 року народження. 13 осіб евакуювали, з них 5 дітей. Під час гасіння пожежі в ліфті, пожежники виявили мертву жінку.

Крім того ми писали, що в Харківській області за добу зареєстрували нових хворих китайським вірусом.

За минулу добу станом на 9 ранку 5 грудня нові випадки зараження виявили в Харкові та більшості районів області. За останню добу вірус виявили у 592 осіб, померли 10 заражених.

Загальна кількість зареєстрованих випадків covid-19 перевищила 58,5 тисяч.

Зараз Харківська область знаходиться на другому місці в країні за загальною кількістю хворих-19. Наш регіон поступається Києву.

Як повідомляла Politeka, харків'яни ополчилися проти порушників у метро, довелося зупиняти метро.

Додамо, що Харків чекають жорсткі обмеження, карантин був тільки розгойдуванням: що задумала влада.

Нагадаємо також, що харків'ян штрафуватимуть посеред вулиці, деталі нового рішення: за що і скільки доведеться платити.