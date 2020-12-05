В Харькове во время пожара в девятиэтажке эвакуировали 13 человек
Об этом сообщили в ГУ ДСНС Украины в Харьковской области.
Вечером 4 декабря произошел пожар в девятиэтажном жилом доме. Когда на место ЧП прибыли спасатели в квартире на 6-м этаже горели мебель и домашние вещи площадью 15 м. кв.
Пожарные спасли женщину 1963 года рождения. 13 человек эвакуаировали, из них 5 детей. Во время тушения пожара в лифте, пожарные обнаружили мертвую женщину.
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Кроме того мы писали, что в Харьковской области за сутки зарегистрировали новых заболевших китайским вирусом.
За минувшие сутки по состоянию на 9 утра 5 декабря новые случаи заражения выявили в Харькове и большинстве районов области. За последние сутки вирус обнаружили у 592 человек, умерли 10 зараженных.
Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 превысило 58,5 тысяч.
Сейчас Харьковская область находится на втором месте в стране по общему числу заболевших COVID-19. Наш регион уступает Киеву.
Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.
Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.
Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.