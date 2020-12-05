В Харьковской области за сутки зарегистрировали новых заболевших китайским вирусом
За минувшие сутки по состоянию на 9 утра 5 декабря новые случаи заражения выявили в Харькове и большинстве районов области. За последние сутки вирус обнаружили у 592 человек, умерли 10 зараженных, передает newsroom.
Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 превысило 58,5 тысяч.
Сейчас Харьковская область находится на втором месте в стране по общему числу заболевших COVID-19. Наш регион уступает Киеву.
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Ранее мы писали, что в Харьковской области женщина нашла в своем дворе жуткую находку.
Об этом рассказали в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
В Кегичивском районе женщина нашла на своем дворе ящик с боеприпасами.
«Вызов по поводу чрезвычайной ситуации поступил в службу «103» 3 декабря 13:16. К счастью от опасной находки никто не пострадал. Бригада ЭМП, провела осмотр и предоставила на месте необходимую медицинскую помощь», - рассказали в пресс-службе Центра.
Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.
Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.
Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.