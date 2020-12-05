В Харьковской области за сутки зарегистрировали новых заболевших китайским вирусом

За минувшие сутки по состоянию на 9 утра 5 декабря новые случаи заражения выявили в Харькове и большинстве районов области. За последние сутки вирус обнаружили у 592 человек, умерли 10 зараженных, передает newsroom.

Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 превысило 58,5 тысяч.

Сейчас Харьковская область находится на втором месте в стране по общему числу заболевших COVID-19. Наш регион уступает Киеву.

Ранее мы писали, что в Харьковской области женщина нашла в своем дворе жуткую находку.

Об этом рассказали в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

В Кегичивском районе женщина нашла на своем дворе ящик с боеприпасами.

«Вызов по поводу чрезвычайной ситуации поступил в службу «103» 3 декабря 13:16. К счастью от опасной находки никто не пострадал. Бригада ЭМП, провела осмотр и предоставила на месте необходимую медицинскую помощь», - рассказали в пресс-службе Центра.

Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.

Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.

Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.