У центрі Харкова обмежать рух транспорту

Про це повідомили в Департаменті інфраструктури Харківської міськради.

По вулиці Чернишевській реконструюватимуть водопровідну мережу.

З 00.00 5 грудня до 24.00 6 грудня заборонять рух транспорту по вулиці Чернишевській - на ділянці від вулиці Весніна до вулиці Олеся Гончара.

Автомобілі зможуть проїхати прилеглими вулицями-Мироносицькою та Сумською.

Раніше ми писали, що в Харківській області жінка знайшла у своєму дворі моторошну знахідку.

Про це розповіли в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

У Кегичівському районі жінка знайшла на своєму подвір'ї ящик з боєприпасами.

"Виклик з приводу надзвичайної ситуації надійшов до служби" 103 " 3 грудня 13:16. На щастя від небезпечної знахідки ніхто не постраждав. Бригада ЕМП, провела огляд і надала на місці необхідну медичну допомогу», - розповіли в прес-службі Центру.

Як повідомляла Politeka, харків'яни ополчилися проти порушників у метро, довелося зупиняти метро.

Додамо, що Харків чекають жорсткі обмеження, карантин був тільки розгойдуванням: що задумала влада.

Нагадаємо також, що харків'ян штрафуватимуть посеред вулиці, деталі нового рішення: за що і скільки доведеться платити.