У центрі Харкова обмежать рух транспорту
Про це повідомили в Департаменті інфраструктури Харківської міськради.
По вулиці Чернишевській реконструюватимуть водопровідну мережу.
З 00.00 5 грудня до 24.00 6 грудня заборонять рух транспорту по вулиці Чернишевській - на ділянці від вулиці Весніна до вулиці Олеся Гончара.
Автомобілі зможуть проїхати прилеглими вулицями-Мироносицькою та Сумською.
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Раніше ми писали, що в Харківській області жінка знайшла у своєму дворі моторошну знахідку.
Про це розповіли в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
У Кегичівському районі жінка знайшла на своєму подвір'ї ящик з боєприпасами.
"Виклик з приводу надзвичайної ситуації надійшов до служби" 103 " 3 грудня 13:16. На щастя від небезпечної знахідки ніхто не постраждав. Бригада ЕМП, провела огляд і надала на місці необхідну медичну допомогу», - розповіли в прес-службі Центру.
Як повідомляла Politeka, харків'яни ополчилися проти порушників у метро, довелося зупиняти метро.
Додамо, що Харків чекають жорсткі обмеження, карантин був тільки розгойдуванням: що задумала влада.
Нагадаємо також, що харків'ян штрафуватимуть посеред вулиці, деталі нового рішення: за що і скільки доведеться платити.