В центре Харькова ограничат движение транспорта
Об этом сообщили в департаменте инфраструктуры Харьковского горсовета.
По улице Чернышевской будут реконструировать водопроводную сеть.
С 00.00 5 декабря до 24.00 6 декабря запретят движение транспорта по улице Чернышевской - на участке от улицы Веснина до улицы Олеся Гончара.
Автомобили смогут проехать по прилегающим улицам - Мироносицкой и Сумской.
От больной раком Анастасии Заворотнюк уезжает дочь, грустное признание: "Я не смогла..."
Дмитрий Комаров из "Світ навиворіт" пошел на дерзкий обман, Могилевская молчать не стала: "Теперь ясно..."
Разбитная Наташа Королева открыла декольте до неприличия и показала, как ждет дедушку Мороза: "Только для взрослых..."
Скандальная MARUV ткнула под нос свои трусы покрасневшему Урганту: "Я осталась без..."
Ранее мы писали, что в Харьковской области женщина нашла в своем дворе жуткую находку.
Об этом рассказали в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
В Кегичивском районе женщина нашла на своем дворе ящик с боеприпасами.
«Вызов по поводу чрезвычайной ситуации поступил в службу «103» 3 декабря 13:16. К счастью от опасной находки никто не пострадал. Бригада ЭМП, провела осмотр и предоставила на месте необходимую медицинскую помощь», - рассказали в пресс-службе Центра.
Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.
Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.
Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.