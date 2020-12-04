У Харкові школяр під час уроку набрав у рот антисептик і підпалив рідину
Про це повідомила пресслужба ювенальної превенції Нацполіції Харківщини.
Підліток порушив навчальний процес і наражав на небезпеку себе і оточуючих учнів. Правоохоронці зібрали матеріали про адміністративне правопорушення щодо батьків хлопця.
Раніше ми писали, що в Харківській області жінка знайшла у своєму дворі моторошну знахідку.
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Про це розповіли в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
У Кегичівському районі жінка знайшла на своєму подвір'ї ящик з боєприпасами.
"Виклик з приводу надзвичайної ситуації надійшов до служби" 103 " 3 грудня 13:16. На щастя від небезпечної знахідки ніхто не постраждав. Бригада ЕМП, провела огляд і надала на місці необхідну медичну допомогу», - розповіли в прес-службі Центру.
Як повідомляла Politeka, харків'яни ополчилися проти порушників у метро, довелося зупиняти метро.
Додамо, що Харків чекають жорсткі обмеження, карантин був тільки розгойдуванням: що задумала влада.
Нагадаємо також, що харків'ян штрафуватимуть посеред вулиці, деталі нового рішення: за що і скільки доведеться платити.