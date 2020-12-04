В Харькове школьник во время урока набрал в рот антисептик и поджег жидкость
Об этом сообщила прессслужба ювенальной превенции Нацполиции Харьковщины.
Подросток нарушил учебный процесс и подвергал опасности себя и окружающих учеников. Правоохранители собрали материалы об административном правонарушении в отношении родителей парня.
Ранее мы писали, что в Харьковской области женщина нашла в своем дворе жуткую находку.
Располневшая "невеста" Харламова разбередила аппетит, показав главное "лакомство" в декольте: "Обалденный корсет!"
"Какая другая!": маленькая Женечка из "Сватов" незаметно выросла и стала настоящей красоткой
Дан Балан, "променявший" Тину Кароль на молодую красотку, попался Осадчей: "Жених и дружка на свадьбе..."
Скандальная MARUV ткнула под нос свои трусы покрасневшему Урганту: "Я осталась без..."
Об этом рассказали в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
В Кегичивском районе женщина нашла на своем дворе ящик с боеприпасами.
«Вызов по поводу чрезвычайной ситуации поступил в службу «103» 3 декабря 13:16. К счастью от опасной находки никто не пострадал. Бригада ЭМП, провела осмотр и предоставила на месте необходимую медицинскую помощь», - рассказали в пресс-службе Центра.
Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.
Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.
Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.