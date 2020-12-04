В Харькове школьник во время урока набрал в рот антисептик и поджег жидкость

Об этом сообщила прессслужба ювенальной превенции Нацполиции Харьковщины.

Подросток нарушил учебный процесс и подвергал опасности себя и окружающих учеников. Правоохранители собрали материалы об административном правонарушении в отношении родителей парня.

Ранее мы писали, что в Харьковской области женщина нашла в своем дворе жуткую находку.

Об этом рассказали в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

В Кегичивском районе женщина нашла на своем дворе ящик с боеприпасами.

«Вызов по поводу чрезвычайной ситуации поступил в службу «103» 3 декабря 13:16. К счастью от опасной находки никто не пострадал. Бригада ЭМП, провела осмотр и предоставила на месте необходимую медицинскую помощь», - рассказали в пресс-службе Центра.

Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.

Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.

Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.