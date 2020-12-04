В одному з будинків в Харкова стався потоп
На відео, яке опублікував телеграм-канал "ХК", видно, як з верхніх поверхів вода заливає під'їзд.
Інформації про те, чому в будинку стався потоп, немає.
Але в коментарях до відео харків'янка Євгенія поділилася своєю історією, за якої можна зробити висновки, що, можливо, сталася поломка насоса через підключення гарячої води.
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"Води немає через постійні поломки насоса на підстанції, який ще Сталіна бачив. Ніхто його міняти не збирається. У нас в підвалі будинку поставили міні версію такого ж насоса. Холодну воду качає. Зі своєю гарячою водою пішли б вони н * * й. Як тільки включать її все починає ламатися, і холодна вода в тому числі. Включать на пів дня-щось потече, відключають на два тижні і чешуть ж**у Біля труб розкопаних", - обурилася Євгенія.
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