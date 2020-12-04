Кабмин не планирует вводить жесткий карантин до Нового года

Об этом заявил глава МОЗ Максим Степанов в эфире одного из украинских телеканалов.

"С точки зрения эпидемиологии, с точки зрения медицины сейчас я могу сказать, что мы вряд ли будем вводить жесткий карантин до конца декабря", - сказал министр

На брифинге он заявил, локдаун планируют ввести в Украине в январе.

Пик заболеваемости коронавирусом в Минздраве прогнозируют на январь-февраль, потому ужесточение карантина планируется с первых чисел января на три недели.

Ранее мы писали, что на Харьковщине выросло количество больных китайским вирусом.

Об этом сообщает Система мониторинга распространения эпидемии коронавируса Аппарата СНБО Украины.

В Украине по состоянию на 9:00 4 декабря за время пандемии зафиксировано 15 131 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. Лабораторно подтверждено 787981 заражение COVID-19, из них 13195 летальных, 397809 пациентов уже одолели инфекцию.

Как сообщала Politeka, "новые" болячки нахлынули на харьковчан, количество заболевших растет с каждым днем, появились данные.

Добавим, что в Харькове "рейдеры отжимают" у многодетной семьи квартиру, детали: "Надо было вовремя отдавать кредит"

Напомним также, что харьковчанин набросился на 92-летнего отца с кулаками, слетелась полиция: все закончилось трагично.