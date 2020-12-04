Кабмин не планирует вводить жесткий карантин до Нового года

Об этом заявил глава МОЗ Максим Степанов в эфире одного из украинских телеканалов.

"С точки зрения эпидемиологии, с точки зрения медицины сейчас я могу сказать, что мы вряд ли будем вводить жесткий карантин до конца декабря", - сказал министр

На брифинге он заявил, локдаун планируют ввести в Украине в январе.

Максим Степанов

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Пик заболеваемости коронавирусом в Минздраве прогнозируют на январь-февраль, потому ужесточение карантина планируется с первых чисел января на три недели.

Ранее мы писали, что на Харьковщине выросло количество больных китайским вирусом.

Об этом сообщает Система мониторинга распространения эпидемии коронавируса Аппарата СНБО Украины.

коронавирус, больница, скорая помощь

В Украине по состоянию на 9:00 4 декабря за время пандемии зафиксировано 15 131 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. Лабораторно подтверждено 787981 заражение COVID-19, из них 13195 летальных, 397809 пациентов уже одолели инфекцию.

Как сообщала Politeka, "новые" болячки нахлынули на харьковчан, количество заболевших растет с каждым днем, появились данные.

Добавим, что в Харькове "рейдеры отжимают" у многодетной семьи квартиру, детали: "Надо было вовремя отдавать кредит"

Напомним также, что харьковчанин набросился на 92-летнего отца с кулаками, слетелась полиция: все закончилось трагично.