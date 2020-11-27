В Харькове сын набросился на пожилого отца с кулаками

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области, передает Харків Times.

24 ноября в полицию поступило сообщение о том, что в квартире по улице Космонавтов обнаружено тело мужчины со следами побоев.

Следователи установили, что от полученных травм 92-летний мужчина умер на месте, сын с места преступления скрылся, но его быстро нашли.

Полицейские изъяли вещественные доказательства и экспертные образцы. 60-летний злоумышленник задержан.

Ему сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство) - лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

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Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

В МОЗ опасаются ухудшения ситуации во время новогодних праздников.

Инфекционист Ольга Голубовская также считает, что пик заболеваемости COVID-19 будет в декабре-январе. Причем, сейчас украинцы тяжелее переносят болезнь из-за погодных условий, получая большую дозу возбудителя.

Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.

Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.

Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.