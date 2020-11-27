Под Харьковом маленькая девочка сильно повредила ногу и не могла сама дойти до больницы

В Мерефянском районе полицейские заметили сидевшую на обочине дороги девочку, передает "sq.com.ua".

12-летняя школьница повредила ногу во время вечерней пробежки и решила самостоятельно идти в больницу.

По дороге девочке стало плохо, она села на обочину и ждала помощи.

Полицейские доставили школьницу в больницу для оказания помощи, сейчас состояние здоровья девочки удовлетворительное.

Ранее мы писали, что локдаун разорвет цепь передачи китайского вируса.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

В МОЗ опасаются ухудшения ситуации во время новогодних праздников.

Инфекционист Ольга Голубовская также считает, что пик заболеваемости COVID-19 будет в декабре-январе. Причем, сейчас украинцы тяжелее переносят болезнь из-за погодных условий, получая большую дозу возбудителя.

Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.

Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.

Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.