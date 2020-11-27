Еще две Харьковские больницы готовы открыть отделения для больных китайским вирусом

Об этом сообщили в пресс-службе облсовета со ссылкой на заместителя председателя облсовета Владимира Скоробагача, передает Харків Times.

Больницы с понедельника, если места в других опорных больницах окажутся заняты, начнут прием больных с подтвержденным COVID-19.

«На данный момент там есть 12 кислородных точек в реанимации. Также 50 концентраторов, которые были недавно куплены за счет Фонда борьбы с коронавирусом, передадут из городских больниц, еще несколько концентраторов поступит из областных лечебных учреждений», — сообщил Владимир Скоробагач.

Ранее мы писали, что локдаун разорвет цепь передачи китайского вируса.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

В МОЗ опасаются ухудшения ситуации во время новогодних праздников.

Инфекционист Ольга Голубовская также считает, что пик заболеваемости COVID-19 будет в декабре-январе. Причем, сейчас украинцы тяжелее переносят болезнь из-за погодных условий, получая большую дозу возбудителя.

Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.

Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.

Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.