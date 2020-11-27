Локдаун разорвет цепь передачи китайского вируса

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

В МОЗ опасаются ухудшения ситуации во время новогодних праздников.

Инфекционист Ольга Голубовская также считает, что пик заболеваемости COVID-19 будет в декабре-январе. Причем, сейчас украинцы тяжелее переносят болезнь из-за погодных условий, получая большую дозу возбудителя.

"Сколько можно говорить одно и тоже.Количество заболевших растет с каждым днем.Наконец -то нужны действия ,а не просто рассуждения", " Локдаун, тобишь полная изоляция, это крах для страны , а в первую очередь для людей", "Не спасет локдаун.Вирус побеждает, а экономика рухне вся и люди будут умирать от голода.Нужны меры, но не голодомор", " При остановке страны, экономика уйдет в резкое пике, не будет ни работы ни еды НИЧЕГО они устроят голодомор. Мы уже увидели как на больници лекарства выделяют, все лечатся САМИ, кто может, кто не может оставляют умирать. Цель этого локдауна только одна, уничтожить страну и людей", "Вот вот к нулю Болеть будет некому от голода уйдут в мир иной", - возмущаются украинцы в сети.

Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.

Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.

Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.