В Харьковской области за сутки зафиксировали новые случаи заражения китайским вирусом

Об этом свидетельствуют данные мониторинговой системы СНБО.

Как сообщили медики, за сутки в Харьковской области COVID-19 диагностировали у 595 человек.

16218 новых случаев COVID-19 зафиксировали в Украине по состоянию на 27 ноября. В частности, заболели 666 детей и 655 медработников.

Ранее мы писали, что жители Харькова пожаловались на работу проводниц в электричке.

По словам автора, проводницы вместо того, чтобы проверять масочный режим, попросили уступить им место, а после и вовсе достали домино и играли всю дорогу.

"Электричка Харьков-Левада — Изюм, 19:00. Две малыхи-проводницы, которые должны следить за масочным режимом, попросили им уступить место, типа третью ждут, а потом внаглую достали (на освободившееся место, домино и играли всю дорогу). По**й им, что в вагоне всем с*ать на маски",- возмутился автор публикации.

Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.

Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.

Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.