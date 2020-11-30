В Харькове многодетную семью пытаются выжить из квартиры
Харьковчанина Андрея Курьяновича буквально выгнали из квартиры двое мужчин спортивной внешности, передают "Вікна".
"Рейдеры" заявились с якобы документами на жилище, а их главным аргументом стала фраза: "Надо было вовремя отдавать кредит".
В 2007 году Андрей действительно взял кредит на развитие мебельного бизнеса, оставив в залог квартиру, и по сегодняшнему курсу должен банку 240 тысяч гривен. По его словам, он его не отдает, поскольку не знает кому.
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Мужчины же, которые заявились с "документами на квартиру" заявили, что помещение было продано на торгах и теперь они его законные владельцы.
Мужчину выгнали на улицу в домашней одежде, а дома в "заложниках" его дожидается супруга и пятеро малолетних детей.
Полиция разводит руками – мол подобные конфликты должны решаться через суд, и они не в праве что-то делать.
Ранее мы писали, что министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, будет ли работать общественный транспорт в случае введения полного локдауна.
Степанов заявил, что заразиться коронавирусом в полупустом автобусе или метро, соблюдая дистанцию и находясь в маске, вряд ли возможно, риск "очень-очень низкий".
В случае введения в Украине полного карантина объекты критической инфраструктуры могут продолжить работу, в том числе и общественный транспорт.
Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.
Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.
Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.