В Харькове многодетную семью пытаются выжить из квартиры

Харьковчанина Андрея Курьяновича буквально выгнали из квартиры двое мужчин спортивной внешности, передают "Вікна".

"Рейдеры" заявились с якобы документами на жилище, а их главным аргументом стала фраза: "Надо было вовремя отдавать кредит".

В 2007 году Андрей действительно взял кредит на развитие мебельного бизнеса, оставив в залог квартиру, и по сегодняшнему курсу должен банку 240 тысяч гривен. По его словам, он его не отдает, поскольку не знает кому.

Мужчины же, которые заявились с "документами на квартиру" заявили, что помещение было продано на торгах и теперь они его законные владельцы.

Мужчину выгнали на улицу в домашней одежде, а дома в "заложниках" его дожидается супруга и пятеро малолетних детей.

Полиция разводит руками – мол подобные конфликты должны решаться через суд, и они не в праве что-то делать.

Ранее мы писали, что министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, будет ли работать общественный транспорт в случае введения полного локдауна.

Степанов заявил, что заразиться коронавирусом в полупустом автобусе или метро, соблюдая дистанцию и находясь в маске, вряд ли возможно, риск "очень-очень низкий".

В случае введения в Украине полного карантина объекты критической инфраструктуры могут продолжить работу, в том числе и общественный транспорт.

Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.

Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.

Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.