В общежитии харьковского ВУЗа произошел мощный пожар
28 ноября в пятиэтажное здание студенческого общежития Харьковского национального медицинского университета оперативно слетелись пожарные.
"По адресу выехали четыре отделения спасателей на автоцистернах и два отделения на автолестницах", - сообщили в ГСЧС в Харьковской области.
На момент прибытия спасателей горела комната на пятом этаже, из общежития эвакуировали сто человек.
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Ранее мы писали, что министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, будет ли работать общественный транспорт в случае введения полного локдауна.
Степанов заявил, что заразиться коронавирусом в полупустом автобусе или метро, соблюдая дистанцию и находясь в маске, вряд ли возможно, риск "очень-очень низкий".
В случае введения в Украине полного карантина объекты критической инфраструктуры могут продолжить работу, в том числе и общественный транспорт.
Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.
Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.
Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.