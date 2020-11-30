В общежитии харьковского ВУЗа произошел мощный пожар

28 ноября в пятиэтажное здание студенческого общежития Харьковского национального медицинского университета оперативно слетелись пожарные.

"По адресу выехали четыре отделения спасателей на автоцистернах и два отделения на автолестницах", - сообщили в ГСЧС в Харьковской области.

На момент прибытия спасателей горела комната на пятом этаже, из общежития эвакуировали сто человек.

Ранее мы писали, что министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, будет ли работать общественный транспорт в случае введения полного локдауна.

Степанов заявил, что заразиться коронавирусом в полупустом автобусе или метро, соблюдая дистанцию и находясь в маске, вряд ли возможно, риск "очень-очень низкий".

В случае введения в Украине полного карантина объекты критической инфраструктуры могут продолжить работу, в том числе и общественный транспорт.

Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.

Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.

Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.