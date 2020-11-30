Харьковчане болеют не только китайским вирусом

С 16 по 22 ноября в области гриппом и ОРВИ заболело 5967 человек, из них 2569 (43,1%) - дети в возрасте до 17 лет.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Самый высокий показатель в области зарегистрирован в Купянском районе - 611,14 на 100 тыс. населения, самый низкий - в Золочевском районе - 24,25 на 100 тыс. населения.

Ранее мы писали, что министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, будет ли работать общественный транспорт в случае введения полного локдауна.

Степанов заявил, что заразиться коронавирусом в полупустом автобусе или метро, соблюдая дистанцию и находясь в маске, вряд ли возможно, риск "очень-очень низкий".

В случае введения в Украине полного карантина объекты критической инфраструктуры могут продолжить работу, в том числе и общественный транспорт.

Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.

Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.

Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.