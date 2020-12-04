В одном из домов в Харькове случился потоп
На видео, которое опубликовал телеграм-канал "ХК", видно, как с верхних этажей вода заливает подъезд.
Информации о том, почему в доме произошел потоп, нет.
Но в комментариях к видео харьковчанка Евгения поделилась своей историей, по которой можно сделать выводы, что, возможно, произошла поломка насоса из-за подключения горячей воды.
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"Воды нет из-за постоянных поломок насоса на подстанции, который ещё Сталина видел. Никто его менять не собирается. У нас в подвале дома поставили мини версию такого же насоса. Холодную воду качает. Со своей горячей водой пошли бы они н**й. Как только включат её всё начинает ломаться, и холодная вода в том числе. Включат на пол дня - что-то потечет, отключают на две недели и чешут ж**у возле труб раскопанных", - возмутилась Евгения.
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