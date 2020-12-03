В Харкові можуть підвищити тариф на водопостачання
Про це повідомляється на сайті КП «Харківводоканал», передає "Місто Х".
Так, тарифи можуть зрости на 12%, на водовідведення — на 0,39%.
Тариф на воду для споживачів-суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення (підприємства, оптова ціна), у 2021 році становитиме 5,59 грн. за кубометр (без ПДВ), на централізоване водовідведення пропонують 2,42 грн. за кубометр (без ПДВ).
Населенню планують збільшити тариф на водопостачання з 15,22 грн. до 17,07 грн. (з ПДВ) за кубометр, на каналізацію - з 9,21 грн. до 9,25 грн. за кубометр (з ПДВ).
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Раніше ми писали, що в Харківській області продовжує зростати кількість хворих китайським вірусом.
Про це повідомляє Система моніторингу поширення епідемії коронавірусу Апарату РНБО України.
Регіон займає п'яте місце в країні за темпами поширення коронавірусу.
Станом на ранок 2 грудня за добу в Харкові та області кількість хворих коронавірусом зросла на 906 осіб. 1047-одужали, 11-померли.
Найвищий показник за підсумками доби у Київської області.
Як повідомляла Politeka, "нові" болячки нахлинули на харків'ян, кількість хворих зростає з кожним днем, з'явилися дані.
Додамо, що у Харкові "рейдери віджимають" у багатодітної сім'ї квартиру, деталі: "треба було вчасно віддавати кредит"
Нагадаємо також, що харків'янин накинувся на 92-річного батька з кулаками, злетілася поліція: все закінчилося трагічно.