В Харкові можуть підвищити тариф на водопостачання

Про це повідомляється на сайті КП «Харківводоканал», передає "Місто Х".

Так, тарифи можуть зрости на 12%, на водовідведення — на 0,39%.

Тариф на воду для споживачів-суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення (підприємства, оптова ціна), у 2021 році становитиме 5,59 грн. за кубометр (без ПДВ), на централізоване водовідведення пропонують 2,42 грн. за кубометр (без ПДВ).

Населенню планують збільшити тариф на водопостачання з 15,22 грн. до 17,07 грн. (з ПДВ) за кубометр, на каналізацію - з 9,21 грн. до 9,25 грн. за кубометр (з ПДВ).

Раніше ми писали, що в Харківській області продовжує зростати кількість хворих китайським вірусом.

Про це повідомляє Система моніторингу поширення епідемії коронавірусу Апарату РНБО України.

Регіон займає п'яте місце в країні за темпами поширення коронавірусу.

Станом на ранок 2 грудня за добу в Харкові та області кількість хворих коронавірусом зросла на 906 осіб. 1047-одужали, 11-померли.

Найвищий показник за підсумками доби у Київської області.

Як повідомляла Politeka, "нові" болячки нахлинули на харків'ян, кількість хворих зростає з кожним днем, з'явилися дані.

Додамо, що у Харкові "рейдери віджимають" у багатодітної сім'ї квартиру, деталі: "треба було вчасно віддавати кредит"

Нагадаємо також, що харків'янин накинувся на 92-річного батька з кулаками, злетілася поліція: все закінчилося трагічно.