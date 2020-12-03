В Харькове могут повысить тариф на водоснабжение

Об этом сообщается на сайте КП «Харьковводоканал», передает "Город Х".

Так, тарифы могут вырасти на 12%, на водоотведение — на 0,39%.

Тариф на воду для потребителей-субъектов хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения (предприятия, оптовая цена), в 2021 году составит 5,59 грн. за кубометр (без НДС), на централизованное водоотведение предлагают 2,42 грн. за кубометр (без НДС).

Населению планируют увеличить тариф на водоснабжение с 15,22 грн. до 17,07 грн. (с НДС) за кубометр, на канализацию - с 9,21 грн. до 9,25 грн. за кубометр (с НДС).

Ранее мы писали, что в Харьковской области продолжает расти количество больных китайским вирусом.

Об этом сообщает Система мониторинга распространения эпидемии коронавируса Аппарата СНБО Украины.

Регион занимает пятое место в стране по темпам распространения коронавируса.

По состоянию на утро 2 декабря за сутки в Харькове и области количество больных коронавирусом выросло на 906 человек. 1047 - выздоровели, 11 - скончались.

Самый высокий показатель по итогам суток у Киевской области.

Как сообщала Politeka, "новые" болячки нахлынули на харьковчан, количество заболевших растет с каждым днем, появились данные.

Добавим, что в Харькове "рейдеры отжимают" у многодетной семьи квартиру, детали: "Надо было вовремя отдавать кредит"

Напомним также, что харьковчанин набросился на 92-летнего отца с кулаками, слетелась полиция: все закончилось трагично.