Харьковчан предупредили о гололеде на дорогах

В Харькове на дорогах будет скользко. Как сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии, 3 декабря в городе и области ожидается облачная погода, мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололед.

Слабая метель, на дорогах гололедица. Ветер восточный, 7 - 12 м/с.

Ранее мы писали, что в Харьковской области продолжает расти количество больных китайским вирусом.

Об этом сообщает Система мониторинга распространения эпидемии коронавируса Аппарата СНБО Украины.

Регион занимает пятое место в стране по темпам распространения коронавируса.

По состоянию на утро 2 декабря за сутки в Харькове и области количество больных коронавирусом выросло на 906 человек. 1047 - выздоровели, 11 - скончались.

Самый высокий показатель по итогам суток у Киевской области.

Как сообщала Politeka, "новые" болячки нахлынули на харьковчан, количество заболевших растет с каждым днем, появились данные.

Добавим, что в Харькове "рейдеры отжимают" у многодетной семьи квартиру, детали: "Надо было вовремя отдавать кредит"

Напомним также, что харьковчанин набросился на 92-летнего отца с кулаками, слетелась полиция: все закончилось трагично.