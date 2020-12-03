Харьковчан предупредили о гололеде на дорогах
В Харькове на дорогах будет скользко. Как сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии, 3 декабря в городе и области ожидается облачная погода, мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололед.
Слабая метель, на дорогах гололедица. Ветер восточный, 7 - 12 м/с.
Ранее мы писали, что в Харьковской области продолжает расти количество больных китайским вирусом.
Младшая дочь Брежневой растет похожей на Меладзе, вот это поворот: "Красивее мамы будет"
Дети Пугачевой и Галкина пропустили день рождения дочки Киркорова, что известно о конфликте: "Не общаюсь с..."
Митяй из "Сватов" похвастался своей реальной женой, Буханкиной такие формы и не снились: "Какая красивая..."
Пугачева натянула кожаные штаны и ошеломила сходством с экс-любовником, Галкин заревнует: "Отличный прикид!"
Об этом сообщает Система мониторинга распространения эпидемии коронавируса Аппарата СНБО Украины.
Регион занимает пятое место в стране по темпам распространения коронавируса.
По состоянию на утро 2 декабря за сутки в Харькове и области количество больных коронавирусом выросло на 906 человек. 1047 - выздоровели, 11 - скончались.
Самый высокий показатель по итогам суток у Киевской области.
Как сообщала Politeka, "новые" болячки нахлынули на харьковчан, количество заболевших растет с каждым днем, появились данные.
Добавим, что в Харькове "рейдеры отжимают" у многодетной семьи квартиру, детали: "Надо было вовремя отдавать кредит"
Напомним также, что харьковчанин набросился на 92-летнего отца с кулаками, слетелась полиция: все закончилось трагично.