За день население Харькова пополнили десятки новорожденных детей

32 ребенка родилось в Харькове в среду, 2 декабря.

В Харьковском городском центре здоровья рассказали, что среди новорожденных – 16 мальчиков и 16 девочек.

соцвыплаты, украинцы, пенсионеры, беременные, роды, пособие на детей, мама с коляской

Ранее мы писали, что в Харьковской области продолжает расти количество больных китайским вирусом.

Популярные статьи сейчас

По 8 тысяч гривен помощи раздадут украинцам, плату за аренду отменят: "Деньги могут получить даже те, кто..."

Скандальная MARUV ткнула под нос свои трусы покрасневшему Урганту: "Я осталась без..."

Сын Орбакайте от Преснякова взбудоражил видом в ванной и показал, каким стал взрослым: "У вас такие..."

Трагедия разделила жизнь Евгения Кошевого из "Квартал 95" на до и после: "Мы даже не успели поговорить..."
Показать еще

Об этом сообщает Система мониторинга распространения эпидемии коронавируса Аппарата СНБО Украины.

Регион занимает пятое место в стране по темпам распространения коронавируса.

По состоянию на утро 2 декабря за сутки в Харькове и области количество больных коронавирусом выросло на 906 человек. 1047 - выздоровели, 11 - скончались.

коронавирус, больница

Самый высокий показатель по итогам суток у Киевской области.

Как сообщала Politeka, "новые" болячки нахлынули на харьковчан, количество заболевших растет с каждым днем, появились данные.

Добавим, что в Харькове "рейдеры отжимают" у многодетной семьи квартиру, детали: "Надо было вовремя отдавать кредит"

Напомним также, что харьковчанин набросился на 92-летнего отца с кулаками, слетелась полиция: все закончилось трагично.