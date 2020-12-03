За день население Харькова пополнили десятки новорожденных детей
32 ребенка родилось в Харькове в среду, 2 декабря.
В Харьковском городском центре здоровья рассказали, что среди новорожденных – 16 мальчиков и 16 девочек.
Ранее мы писали, что в Харьковской области продолжает расти количество больных китайским вирусом.
По 8 тысяч гривен помощи раздадут украинцам, плату за аренду отменят: "Деньги могут получить даже те, кто..."
Скандальная MARUV ткнула под нос свои трусы покрасневшему Урганту: "Я осталась без..."
Сын Орбакайте от Преснякова взбудоражил видом в ванной и показал, каким стал взрослым: "У вас такие..."
Трагедия разделила жизнь Евгения Кошевого из "Квартал 95" на до и после: "Мы даже не успели поговорить..."
Об этом сообщает Система мониторинга распространения эпидемии коронавируса Аппарата СНБО Украины.
Регион занимает пятое место в стране по темпам распространения коронавируса.
По состоянию на утро 2 декабря за сутки в Харькове и области количество больных коронавирусом выросло на 906 человек. 1047 - выздоровели, 11 - скончались.
Самый высокий показатель по итогам суток у Киевской области.
Как сообщала Politeka, "новые" болячки нахлынули на харьковчан, количество заболевших растет с каждым днем, появились данные.
Добавим, что в Харькове "рейдеры отжимают" у многодетной семьи квартиру, детали: "Надо было вовремя отдавать кредит"
Напомним также, что харьковчанин набросился на 92-летнего отца с кулаками, слетелась полиция: все закончилось трагично.