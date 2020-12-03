Харків'ян попередили про ожеледицю на дорогах
У Харкові на дорогах буде слизько. Як повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології, 3 грудня в місті та області очікується хмарна погода, мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь.
Слабка хуртовина, на дорогах ожеледиця. Вітер східний, 7 - 12 м/с.
Раніше ми писали, що в Харківській області продовжує зростати кількість хворих китайським вірусом.
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Про це повідомляє Система моніторингу поширення епідемії коронавірусу Апарату РНБО України.
Регіон займає п'яте місце в країні за темпами поширення коронавірусу.
Станом на ранок 2 грудня за добу в Харкові та області кількість хворих коронавірусом зросла на 906 осіб. 1047-одужали, 11-померли.
Найвищий показник за підсумками доби у Київської області.
Як повідомляла Politeka, "нові" болячки нахлинули на харків'ян, кількість хворих зростає з кожним днем, з'явилися дані.
Додамо, що у Харкові "рейдери віджимають" у багатодітної сім'ї квартиру, деталі: "треба було вчасно віддавати кредит"
Нагадаємо також, що харків'янин накинувся на 92-річного батька з кулаками, злетілася поліція: все закінчилося трагічно.