Харків'ян попередили про ожеледицю на дорогах

У Харкові на дорогах буде слизько. Як повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології, 3 грудня в місті та області очікується хмарна погода, мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь.

Слабка хуртовина, на дорогах ожеледиця. Вітер східний, 7 - 12 м/с.

Раніше ми писали, що в Харківській області продовжує зростати кількість хворих китайським вірусом.

Про це повідомляє Система моніторингу поширення епідемії коронавірусу Апарату РНБО України.

Регіон займає п'яте місце в країні за темпами поширення коронавірусу.

Станом на ранок 2 грудня за добу в Харкові та області кількість хворих коронавірусом зросла на 906 осіб. 1047-одужали, 11-померли.

Найвищий показник за підсумками доби у Київської області.

Як повідомляла Politeka, "нові" болячки нахлинули на харків'ян, кількість хворих зростає з кожним днем, з'явилися дані.

Додамо, що у Харкові "рейдери віджимають" у багатодітної сім'ї квартиру, деталі: "треба було вчасно віддавати кредит"

Нагадаємо також, що харків'янин накинувся на 92-річного батька з кулаками, злетілася поліція: все закінчилося трагічно.