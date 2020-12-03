Під Харковом прогриміли вибухи

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Харківській області.

Авіабомби ФАБ - 50 вагою 50 кг і ФАБ-100 вагою в 100 кг, а також 2 реактивних снаряди виявили в полі біля селища Коротич Харківського району.

Авіабомбу знищили на спеціальному майданчику без пригод.

Раніше ми писали, що в Харківській області продовжує зростати кількість хворих китайським вірусом.

Про це повідомляє Система моніторингу поширення епідемії коронавірусу Апарату РНБО України.

Регіон займає п'яте місце в країні за темпами поширення коронавірусу.

Станом на ранок 2 грудня за добу в Харкові та області кількість хворих коронавірусом зросла на 906 осіб. 1047-одужали, 11-померли.

Найвищий показник за підсумками доби у Київської області.

Як повідомляла Politeka, "нові" болячки нахлинули на харків'ян, кількість хворих зростає з кожним днем, з'явилися дані.

Додамо, що у Харкові "рейдери віджимають" у багатодітної сім'ї квартиру, деталі: "треба було вчасно віддавати кредит"

Нагадаємо також, що харків'янин накинувся на 92-річного батька з кулаками, злетілася поліція: все закінчилося трагічно.