Під Харковом прогриміли вибухи
Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Харківській області.
Авіабомби ФАБ - 50 вагою 50 кг і ФАБ-100 вагою в 100 кг, а також 2 реактивних снаряди виявили в полі біля селища Коротич Харківського району.
Авіабомбу знищили на спеціальному майданчику без пригод.
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Раніше ми писали, що в Харківській області продовжує зростати кількість хворих китайським вірусом.
Про це повідомляє Система моніторингу поширення епідемії коронавірусу Апарату РНБО України.
Регіон займає п'яте місце в країні за темпами поширення коронавірусу.
Станом на ранок 2 грудня за добу в Харкові та області кількість хворих коронавірусом зросла на 906 осіб. 1047-одужали, 11-померли.
Найвищий показник за підсумками доби у Київської області.
Як повідомляла Politeka, "нові" болячки нахлинули на харків'ян, кількість хворих зростає з кожним днем, з'явилися дані.
Додамо, що у Харкові "рейдери віджимають" у багатодітної сім'ї квартиру, деталі: "треба було вчасно віддавати кредит"
Нагадаємо також, що харків'янин накинувся на 92-річного батька з кулаками, злетілася поліція: все закінчилося трагічно.