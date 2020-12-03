В Купянске разыскивают без вести пропавшую 23-летнюю девушку

Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "Милена".

Анфиса Радченко около 16 часов 18 ноября пошла в супермаркет и не вернулась домой.

Приметы: рост 176см, глаза серые, волосы русые до плеч. Девушка имеет плохое зрение, может быть в очках.

Если вам известна какая-либо информация о пропавшей, пожалуйста, сообщите по телефонам: 068-777-0-112 или 102.

Ранее мы писали, что в Харьковской области продолжает расти количество больных китайским вирусом.

Об этом сообщает Система мониторинга распространения эпидемии коронавируса Аппарата СНБО Украины.

Регион занимает пятое место в стране по темпам распространения коронавируса.

По состоянию на утро 2 декабря за сутки в Харькове и области количество больных коронавирусом выросло на 906 человек. 1047 - выздоровели, 11 - скончались.

Самый высокий показатель по итогам суток у Киевской области.

Как сообщала Politeka, "новые" болячки нахлынули на харьковчан, количество заболевших растет с каждым днем, появились данные.

Добавим, что в Харькове "рейдеры отжимают" у многодетной семьи квартиру, детали: "Надо было вовремя отдавать кредит"

Напомним также, что харьковчанин набросился на 92-летнего отца с кулаками, слетелась полиция: все закончилось трагично.