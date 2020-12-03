Под Харьковом прогремели взрывы
Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.
Авиабомбы ФАБ-50 весом 50 кг и ФАБ-100 весом в 100 кг, а также 2 реактивных снаряда обнаружили в поле возле поселка Коротич Харьковского района.
Авиабомбу уничтожили на специальной площадке без происшествий.
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Ранее мы писали, что в Харьковской области продолжает расти количество больных китайским вирусом.
Об этом сообщает Система мониторинга распространения эпидемии коронавируса Аппарата СНБО Украины.
Регион занимает пятое место в стране по темпам распространения коронавируса.
По состоянию на утро 2 декабря за сутки в Харькове и области количество больных коронавирусом выросло на 906 человек. 1047 - выздоровели, 11 - скончались.
Самый высокий показатель по итогам суток у Киевской области.
Как сообщала Politeka, "новые" болячки нахлынули на харьковчан, количество заболевших растет с каждым днем, появились данные.
Добавим, что в Харькове "рейдеры отжимают" у многодетной семьи квартиру, детали: "Надо было вовремя отдавать кредит"
Напомним также, что харьковчанин набросился на 92-летнего отца с кулаками, слетелась полиция: все закончилось трагично.