Под Харьковом прогремели взрывы

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

Авиабомбы ФАБ-50 весом 50 кг и ФАБ-100 весом в 100 кг, а также 2 реактивных снаряда обнаружили в поле возле поселка Коротич Харьковского района.

Авиабомбу уничтожили на специальной площадке без происшествий.

Популярные статьи сейчас

Редкое фото молодой Анджелины Джоли слили в сеть, как выглядела звезда: "Она в любом возрасте..."

Полностью раздетая красотка из "Victoria’s Secret" ослепила своим великолепием в последних лучах солнца: "Покинула Эдем"

Митяй из "Сватов" похвастался своей реальной женой, Буханкиной такие формы и не снились: "Какая красивая..."

"Невеста" Харламова с аппетитным декольте заставила ахнуть от восхищения, размер что надо: "Везет же людям"
Показать еще

Ранее мы писали, что в Харьковской области продолжает расти количество больных китайским вирусом.

Об этом сообщает Система мониторинга распространения эпидемии коронавируса Аппарата СНБО Украины.

Регион занимает пятое место в стране по темпам распространения коронавируса.

По состоянию на утро 2 декабря за сутки в Харькове и области количество больных коронавирусом выросло на 906 человек. 1047 - выздоровели, 11 - скончались.

коронавирус, больница

Самый высокий показатель по итогам суток у Киевской области.

Как сообщала Politeka, "новые" болячки нахлынули на харьковчан, количество заболевших растет с каждым днем, появились данные.

Добавим, что в Харькове "рейдеры отжимают" у многодетной семьи квартиру, детали: "Надо было вовремя отдавать кредит"

Напомним также, что харьковчанин набросился на 92-летнего отца с кулаками, слетелась полиция: все закончилось трагично.