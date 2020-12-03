В Харкові у Палаці юридичної академії пройшов концерт українського гурту "Время и стекло"

Як повідомляє "Х Салтівка" в Твіттері, масок і соціальної дистанції на концерті не було.
"Купа малоліток щемляться до сцени, запитали в охорони, що по дистанції, і взагалі чому вони не сидять на своїх місцях, у відповідь отримали, що це не входить в їх обов'язки", - йдеться в повідомленні.

"Мажорні дітки тусуються, звичайне явище, одні танцюють, інші в ж**е)", "а потім "давайте в чорну зону Україну, Харків самий заражається) логіки немає взагалі", "Ну і як вони зможуть нормально зробити лок даун якщо зараз всі кладуть прилад на все цю дичину", - обурюються харків'яни в коментарях.

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Раніше ми писали, що в Харківській області продовжує зростати кількість хворих китайським вірусом.

Про це повідомляє Система моніторингу поширення епідемії коронавірусу Апарату РНБО України.

Регіон займає п'яте місце в країні за темпами поширення коронавірусу.

коронавірус, лікарня

Станом на ранок 2 грудня за добу в Харкові та області кількість хворих коронавірусом зросла на 906 осіб. 1047-одужали, 11-померли.

Найвищий показник за підсумками доби у Київської області.

Як повідомляла Politeka, "нові" болячки нахлинули на харків'ян, кількість хворих зростає з кожним днем, з'явилися дані.

Додамо, що у Харкові "рейдери віджимають" у багатодітної сім'ї квартиру, деталі: "треба було вчасно віддавати кредит"

Нагадаємо також, що харків'янин накинувся на 92-річного батька з кулаками, злетілася поліція: все закінчилося трагічно.