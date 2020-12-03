В Харкові у Палаці юридичної академії пройшов концерт українського гурту "Время и стекло"

Як повідомляє "Х Салтівка" в Твіттері, масок і соціальної дистанції на концерті не було.

"Купа малоліток щемляться до сцени, запитали в охорони, що по дистанції, і взагалі чому вони не сидять на своїх місцях, у відповідь отримали, що це не входить в їх обов'язки", - йдеться в повідомленні.