В Харькове во дворце Юридической академии прошел концерт украинской группы «Время и стекло»

Как сообщает "Х Салтовка" в твиттере, масок и социальной дистанции на концерте не было.

"Куча малолеток щемятся к сцене, спросили у охраны, что по дистанции, и вообще почему они не сидят на своих местах, в ответ получили, что это не входит в их обязанности", - говорится в сообщении.