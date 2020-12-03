В Харькове во дворце Юридической академии прошел концерт украинской группы «Время и стекло»

Как сообщает "Х Салтовка" в твиттере, масок и социальной дистанции на концерте не было.
"Куча малолеток щемятся к сцене, спросили у охраны, что по дистанции, и вообще почему они не сидят на своих местах, в ответ получили, что это не входит в их обязанности", - говорится в сообщении.

"Мажорные детки тусуются, обычное явление, одни пляшут, другие в ж**е)", "А потом "давайте в черную зону Украину, Харьков самый заражаемый) логики нет вообще", "Ну и как они смогут нормально сделать лок даун если сейчас все кладут прибор на все эту дичь", - возмущаются харьковчане в комментариях.

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Ранее мы писали, что в Харьковской области продолжает расти количество больных китайским вирусом.

Об этом сообщает Система мониторинга распространения эпидемии коронавируса Аппарата СНБО Украины.

Регион занимает пятое место в стране по темпам распространения коронавируса.

коронавирус, больница

По состоянию на утро 2 декабря за сутки в Харькове и области количество больных коронавирусом выросло на 906 человек. 1047 - выздоровели, 11 - скончались.

Самый высокий показатель по итогам суток у Киевской области.

Как сообщала Politeka, "новые" болячки нахлынули на харьковчан, количество заболевших растет с каждым днем, появились данные.

Добавим, что в Харькове "рейдеры отжимают" у многодетной семьи квартиру, детали: "Надо было вовремя отдавать кредит"

Напомним также, что харьковчанин набросился на 92-летнего отца с кулаками, слетелась полиция: все закончилось трагично.