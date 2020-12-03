В Харьковской области продолжает расти количество больных китайским вирусом
Об этом сообщает Система мониторинга распространения эпидемии коронавируса Аппарата СНБО Украины.
Регион занимает пятое место в стране по темпам распространения коронавируса.
По состоянию на утро 2 декабря за сутки в Харькове и области количество больных коронавирусом выросло на 906 человек. 1047 - выздоровели, 11 - скончались.
По 8 тысяч гривен помощи раздадут украинцам, плату за аренду отменят: "Деньги могут получить даже те, кто..."
Разбитная Наташа Королева открыла декольте до неприличия и показала, как ждет дедушку Мороза: "Только для взрослых..."
Трагедия разделила жизнь Евгения Кошевого из "Квартал 95" на до и после: "Мы даже не успели поговорить..."
"Отобьем назад": Василий Ломаченко наконец прервал молчание после громкого поражения Лопесу
Самый высокий показатель по итогам суток у Киевской области.
Ранее мы писали, что министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, будет ли работать общественный транспорт в случае введения полного локдауна
Степанов заявил, что заразиться коронавирусом в полупустом автобусе или метро, соблюдая дистанцию и находясь в маске, вряд ли возможно, риск "очень-очень низкий".
В случае введения в Украине полного карантина объекты критической инфраструктуры могут продолжить работу, в том числе и общественный транспорт.
Как сообщала Politeka, "новые" болячки нахлынули на харьковчан, количество заболевших растет с каждым днем, появились данные.
Добавим, что в Харькове "рейдеры отжимают" у многодетной семьи квартиру, детали: "Надо было вовремя отдавать кредит"
Напомним также, что харьковчанин набросился на 92-летнего отца с кулаками, слетелась полиция: все закончилось трагично.