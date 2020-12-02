В Харкові у 2015 році побудували модульне містечко для переселенців з Донбасу

Але будинки вичерпали свій ресурс ще 3 роки тому, тому містечко більше не може бути притулком для переселенців, які залишилися без даху над головою, передає "Знай".

У модульному будиночку Айшат Натарова живе вже 4-й рік-переселенка зі Станиці Луганської до Харкова приїхала, коли почастішали обстріли. Жінка живе в двох великих кімнатах з дочкою і чотирма онуками.

Сім'я Айшат до тисняви вже звикла. Повертатися їм нікуди-їхній будинок розбомбило снарядами. Обидві жінки влаштувалися на роботу, але цих грошей на оренду житла не вистачає.

А ось сім'я Ірини Білецької ще більше, у неї 20 дітей. П'ятеро своїх, четверо прийомних і ще 11 онуків. Велика родина - з Довжанська Луганської області. Зараз старші діти працюють, щоб забезпечити молодших.

"Там залишилися у нас квартири у всіх, у кожного була квартира. І ми не знаємо-будиночки, вони ж тимчасове житло. Куди далі підемо?.. Головне, що тепло і є водичка. Я молюся, щоб ми ще хоча б тут прожили, щоб не розвалилися будиночки", - каже Ірина.

Як повідомляла Politeka, "нові" болячки нахлинули на харків'ян, кількість хворих зростає з кожним днем, з'явилися дані.

Додамо, що у Харкові "рейдери віджимають" у багатодітної сім'ї квартиру, деталі: "треба було вчасно віддавати кредит"

Нагадаємо також, що харків'янин накинувся на 92-річного батька з кулаками, злетілася поліція: все закінчилося трагічно.