В Харькове в 2015 году построили модульный городок для переселенцев из Донбасса

Но дома исчерпали свой ресурс еще 3 года назад, поэтому городок больше не может быть приютом для переселенцев, оставшихся без крыши над головой, передает "Знай".

В модульном домике Айшат Натарова живет уже 4-й год - переселенка из Станицы Луганской в Харьков приехала, когда участились обстрелы. Женщина живет в двух больших комнатах с дочерью и четырьмя внуками.

Семья Айшат к давке уже привыкла. Возвращаться им некуда – их дом разбомбило снарядами. Обе женщины устроились на работу, но этих денег на аренду жилья не хватает.

А вот семья Ирины Белецкой еще больше, у нее 20 детей. Пятеро своих, четверо приемных и еще 11 внуков. Большая семья – из Должанска Луганской области. Сейчас старшие дети работают, чтобы обеспечить младших.

"Там остались у нас квартиры у всех, у каждого была квартира. И мы не знаем – домики, они же временное жилье. Куда дальше пойдем?.. Главное, что тепло и есть водичка. Я молюсь, чтобы мы еще хотя бы здесь прожили, чтобы не развалились домики", – говорит Ирина.

Как сообщала Politeka, "новые" болячки нахлынули на харьковчан, количество заболевших растет с каждым днем, появились данные.

Добавим, что в Харькове "рейдеры отжимают" у многодетной семьи квартиру, детали: "Надо было вовремя отдавать кредит"

Напомним также, что харьковчанин набросился на 92-летнего отца с кулаками, слетелась полиция: все закончилось трагично.