Харьковские депутаты проголосовали за принятие бюджета на 2021 год

2 декабря прошло заседание сессии Харьковского горсовета, на котором собрались депутаты еще старого созыва.

Ее открыл секретарь горсовета Александр Новак, который в отсутствии мэра Харькова Геннадия Кернеса исполняет его обязанности.

В 2021 на бюджет планируют заложить 15.6 млрд грн., из них:

459 млн. грн. планируется выделить на сферу здравоохранения.

На городской зоопарк планируется выделить 177,4 млн.грн.

На дороги планируется потратить 809 миллионов гривен,

498 миллионов – пойдут на коммуникации.

Ранее мы писали, что в 2021 году вся сфера обслуживания, в том числе и в Харькове, должна перейти на украинский язык

С 16 января 2021 года обслуживание потребителей возможно только на украинском.

Об этом сообщили в пресс-службе Уполномоченного по защите украинского языка.

“В супермаркете и в интернет-магазине, в кафе, банке, на АЗС, в аптеке или библиотеке, где бы ты ни был – обслуживание должно быть на украинском. Только по просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться на другом языке”, – напомнил омбудсмен Тарас Креминь в Facebook.

Как сообщала Politeka, "новые" болячки нахлынули на харьковчан, количество заболевших растет с каждым днем, появились данные.

Добавим, что в Харькове "рейдеры отжимают" у многодетной семьи квартиру, детали: "Надо было вовремя отдавать кредит"

Напомним также, что харьковчанин набросился на 92-летнего отца с кулаками, слетелась полиция: все закончилось трагично.