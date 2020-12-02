В 2021 году вся сфера обслуживания, в том числе и в Харькове, должна перейти на украинский язык

С 16 января 2021 года обслуживание потребителей возможно только на украинском.

Об этом сообщили в пресс-службе Уполномоченного по защите украинского языка.

“В супермаркете и в интернет-магазине, в кафе, банке, на АЗС, в аптеке или библиотеке, где бы ты ни был – обслуживание должно быть на украинском. Только по просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться на другом языке”, – напомнил омбудсмен Тарас Креминь в Facebook.

"В Харькове все продавцы уже привыкли здороваться по-украински, а потом на русский переходить", "ага прям все так сразу взяли и стали говорить на украинском ) вы никогда не переучете людей говорить на ЧИСТОМ украинском если они всю жизнь говорят на русском ( простыми словами : идите лесом !)", "В Харькове как говорили на русском, так и будут говорить. На русском говорят , даже местные бандерлоги", "жаль, что не на китайском, а то все эти навязывания только вызывают отторжение моего родного языка и не более", "Мне кажется, столь тонкие вопросы должна местная власть решать, то же по поводу названия улиц и прочего, всё таки люди хоть немного мэрам доверяют, чем типам с банковой", - пишут харьковчане в комментариях.

Как сообщала Politeka, "новые" болячки нахлынули на харьковчан, количество заболевших растет с каждым днем, появились данные.

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